FvD-lijsttrekker Overijssel: ‘Politiek vandalisme wordt beloond’

Werkloos­heid in Twente op historisch laag punt

8:35 ENSCHEDE - De werkloosheid in Twente was aan het eind van het vorige kwartaal voor het eerst sinds ruim veertig jaar onder het landelijk gemiddelde. Op 1 april was 3,3 procent van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is 0,1 procent lager dan in Nederland. De laatste vier jaar kwam er 17.000 banen bij in de regio.