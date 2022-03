Ga je voor het eerst stemmen? Of heb je een ander bijzonder verhaal? Tubantia zoekt jou

Kwes­tie-Volt komt op ongelukkig moment voor Enschedese lijsttrek­ker: ‘Maar tof dat Laurens zei: dit was verkeerd’

ENSCHEDE - Aan de top van de partij is het onrustig, maar Volt in Enschede probeert zich er niets van aan te trekken. De affaire rond prominent Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan kon niet op een ongelukkiger moment komen, in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Volt-lijsttrekker in Enschede, Erik Kemp, is realistisch: „Het heeft altijd effect.” Hij hoopt dat een goed lokaal verhaal de schade beperkt.

10 maart