Gaaf! In deze Twentse stad mag je tussen het winkelend publiek kamperen

Kamperen tussen winkelend publiek

Kampeerders zijn zaterdag vanaf 21.00 uur welkom op het Van Heekplein. Het plein is dan weer helemaal schoongeveegd na de zaterdagmarkt. De volgende dag moeten de campers pas tussen 16.00 uur en 19.00 uur het plein weer verlaten. En dat betekent dus ook dat de campers tijdens de koopzondag op het Van Heekplein zullen staan. Schuller tot Peursum: „Mensen kunnen lekker slapen, ‘s ochtends ontbijten en in de stad gezellig winkelen.”

Maximaal 40 campers

De vergunning is rond en de tekeningen en plattegronden liggen klaar. „We kunnen dat weekend maximaal veertig campers kwijt.” Om die reden moeten mensen zich ook eerst aanmelden. „We hopen dat we een gezellige avond met elkaar kunnen hebben. Voor de mensen die dat leuk vinden, hebben we een programma met live muziek en een pubquiz.”

Geen tentjes

Het kampeerterrein is uitsluitend bedoeld voor officieel erkende campers, dus het is niet mogelijk een tent op te zetten. Voor een camper met twee personen wordt 12,50 euro stageld gevraagd. Als er een derde of vierde persoon komt logeren, dan kost dat per persoon 2,50 euro extra. En heel praktisch: lozing van vuil water en chemisch toilet is niet mogelijk, ook zijn er geen douches. Openbare toiletvoorzieningen zijn aanwezig in de van Heekgarage.