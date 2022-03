Gaan de huizen op Twekkelerveld nu van het gas af of niet? ‘Ik zie het niet gebeuren’

Winkelcentrum Twekkelerveld is het hart van de wijk. Mevrouw Verwijs, die er al een kwart eeuw woont, haalt net een krantje bij de Bruna. Wat vindt ze van het energieprobleem? „Ik ben er niet zo heel erg mee bezig”, zegt ze eerlijk. „Maar ik denk dat het misschien wel goed is dat we van het gas af gaan. Het is allemaal niet onuitputtelijk, hè? En we putten de aarde uit. Ik denk alleen dat de alternatieven niet goed doordacht zijn. Ik ben bang dat ons een oplossing wordt opgedrongen, zoals een warmtepomp, waarvan we later zeggen: dat was toch niet goed.”