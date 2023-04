Gaan provincies verschillend om met paasvuren? Burgemeester Haaksbergen: ‘Geef duidelijkheid’

Enschedeër Demy M. krijgt vier jaar cel voor ongeval met twee doden

Enschedeër Demy M. (24) moet vier jaar de gevangenis in voor zijn roekeloze rijgedrag, waardoor twee jonge mannen in 2020 om het leven kwamen. De nabestaanden van de slachtoffers zijn opgelucht over het vonnis dat de rechtbank dinsdagmiddag uitsprak. Ze vielen elkaar na het oordeel in de armen.