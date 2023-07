Gaat er door winst BBB veel veranderen in Overijssel? Oppositie denkt van niet: ‘Van die 17 zetels zie ik niks terug’

Aan deze vijf criteria moet iemand voldoen om de diagnose ASS (autisme) te krijgen

De manier waarop de medische wetenschap kijkt naar autisme kijkt, is de laatste jaren veranderd. Waar de aandoening vroeger werd opgedeeld in verschillende subtypen zoals Asperger of PDD-NOS, gebruiken specialisten nu één overkoepelende term: Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Aan welke criteria voldoet iemand met ASS? En hoe is het om autisme te hebben?