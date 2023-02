Gaffel Aöskes Losser eert Meindert Barelds met Orde van Verdienste

Barelds is al sinds begin jaren zeventig actief betrokken in de Losserse samenleving. Zo bouwde hij samen met jongeren van clubhuis de Muchte carnavalswagens en was hij in 1973 mede-oprichter van carnavalsvereniging de Pleevegers van en voor personeel van gehandicapteninstelling De Losserhof. Hiervoor organiseerde Barelds feesten voor bewoners en personeel en was hij organisator van de carnavalsoptochten op de De Losserhof.

Galacommissie

In de jaren zeventig en tachtig zat Meindert Barelds bij de galacommissie van de Gaffel Aöskes, hij hielp menig gala organiseren en was actief bij de op- en afbouw. Na het beëindigen van de Pleevegers bleef Meindert zich bezighouden met het carnaval op De Losserhof. Zo was hij mede-initiatiefnemer en oprichter van carnavalsvereniging De Opkikkers, speciaal voor bewoners.

Stichting Goal

Ook is de Lossenaar actief bij Stichting Goal, hier gaat hij met bewoners van diverse instellingen mee naar evenementen. Ook is Barelds betrokken bij sportieve evenementen. Zo was hij in het verleden organisator van de Losserse Wielerronde, hielp hij bij de Gildehaus Dinkelloop en Dorpsloop in De Lutte en was hij 20 jaar speaker bij de Snertloop in De Lutte.