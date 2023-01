Gaffel Aöskes uit Losser gaan met prins Maarten aan kop de carnaval in

LOSSER - In residentie hotel Smit is zaterdagavond Maarten Mijwaart als de nieuwe prins van Losser ten tonele verschenen. Met zijn beide adjudanten Kris Huttenhuis en Kevin Wijering zal prins Maarten I de Gaffel Aoskes en alle aangesloten verenigingen voorgaan in het carnavalsgedruis in de gemeente Losser.

Maarten Mijwaart (49) is een carnavalist in hart en nieren. Al vele jaren is hij aangesloten bij de carnavalsvereniging De Stroatkroepers. Hier is hij fanatiek wagenbouwer, secretaris en tevens ontwerper van de carnavalswagens. Ook voor andere Losserse carnavalsverenigingen komen de creatieve creaties van zijn hand. Hij is getrouwd met Sabine en samen hebben ze twee dochters, Joelle en Emily. In het dagelijks leven werkt Maarten in zijn eigen bedrijf Explicate BV en is hij mede-eigenaar van Security On Screen BV.

Daarnaast is Maarten maatschappelijk actief als onder andere voorzitter van het bestuur van SKOLO, de overkoepelende stichting voor de vijf katholieke basisscholen in Losser en Overdinkel, penningmeester van gymnastiekvereniging AGVL en secretaris van ‘Buurtschopvereniging De Zoeke’.

Nog twee Stroatkroepers

Maarten koos zijn zwager Kris Huttenhuis (46) als adjudant om hem deze Carnaval te vergezellen. Kris leerde het carnaval kennen in Oldenzaal maar woont al jaren in Losser. Samen met Ilone heeft hij vier kinderen: Storm, Brent, Elin en Mel. Ook Kris is actief als wagenbouwer bij de Stroatkroepers. In het dagelijks leven is hij eigenaar van CURIS, een klein detacheringsbureau in zorgpersoneel.

De huidige voorzitter van de Stroatkroepers én interim-bestuurder bij de Gaffel Aöskes, Kevin Wijering (31), maakt als tweede adjudant dit trio compleet. Naast het voorzitterschap is hij druk met de wagenbouw en is hij wagenbegeleider tijdens de optochten. Hij is getrouwd met Yvette met wie hij twee kinderen heeft: Melle en Hidde. Adjudant Kevin is juridisch medewerker bij Notariskantoor Poppinghaus in Losser.

Bjorn Scheffer (22) zal het trio door de feestelijke weken heen rijden als hofchauffeur. Het motto van de mannen: ‘A't nig löp, heanig an. Wie kroept wa vedan!’