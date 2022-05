Gedeputeerde Eddy van Hijum: ‘Stikstofproblematiek dreigt regionale economie stil te leggen’

Bij de bestuursrechter in Zwolle lopen momenteel verschillende stikstofzaken die zijn aangespannen tegen de provincie. „De stikstofproblematiek remt uitbreiding van bedrijven. De hele economie dreigt op slot te gaan door stikstof. Doordat we in Overijssel 24 Natura 2000-gebieden kennen, hebben we daar meer last van dan in de meeste andere provincies.”