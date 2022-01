Geen ijssalon Talamini meer in Enschede, icoon sluit na halve eeuw de deuren

Twentse burgemees­ters in noodkreet aan kabinet: ‘De logica in het coronabe­leid is zoek’

ENSCHEDE/HENGELO - ‘De logica in het coronabeleid is zoek. Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur’, schrijven dertig burgemeesters in een noodkreet aan het kabinet. Onder hen Sander Schelberg van Hengelo en waarnemer Theo Bovens van Enschede. Ze pleiten voor een fundamentele herziening van het coronabeleid.

11:42