Geen kleding voor rampgebied naar Syrisch-orthodoxe kerk brengen: ‘Niet meer brengen, het raakt hier overvol!’

met video Eindelijk een X in paspoort van Ren (23) uit Hengelo: ‘Ik zit niet meer in een hokje opgesloten’

Na jaren wachten en worstelen kan Ren van der Wal (23) uit Hengelo eindelijk officieel zichzelf zijn. Door een unieke uitspraak van de rechtbank in Almelo - met vader Roy als advocaat - heet Renzo nu Ren. En nog belangrijker, in het paspoort staat niet meer M of V maar X. „Het is gelukt, ik voel me eindelijk een beetje meer mijzelf.”