‘Geen medicijnkosten drukken over de rug van patiënt’

LezersbrievenLezers maken zich er zorgen over dat Nederland voor medicijnen zo afhankelijk is geworden van het buitenland . Dat zorgverzekeraars de kosten voorop stellen stuit Frans den Ouden uit Nijverdal tegen de borst. Pieter-Jan Piek uit Enschede vindt dat die op de tweede plaats moeten komen.

Het artikel onlangs in deze krant over verzekeraars die de medicijnmarkt verzieken is mij uit het hart gegrepen. Vanwege hartfalen moet ik nogal wat medicijnen slikken. Geregeld komt het voor dat een voorgeschreven merkmedicijn niet kan worden geleverd omdat het te duur is, en er een ander medicijn wordt geleverd. In het begin heb ik nog wel eens gekeken of er andere bijwerkingen zouden zijn. Ik ben daarmee gestopt omdat ik geen apotheker ben.

Ongenoegen kenbaar maken

Ik heb vaak mijn ongenoegen bij de apotheek kenbaar gemaakt. Zij zeggen daar weinig aan te kunnen doen omdat de zorgverzekeraar dit bepaalt. Het doet mij denken aan de afhankelijkheid van Rusland waar het gaat om gas en olie. En ook dat vrijwel alle Nederlandse bedrijven geen medicijnen meer maken omdat deze betrokken worden uit onder meer India. Weer opnieuw zijn we afhankelijk van bedrijven in het buitenland die voor onze markt medicijnen maken. Soms, dat begreep ik, is dat maar een enkele eurocent goedkoper. Erger is weer die afhankelijkheid van het buitenland. En de vraag is of deze medicijnen andere bijwerkingen hebben dan het origineel.

Quote Soms is een medicijn uit buitenland maar eurocent goedkoper

Produceren voor Nederlandse markt

Er is niets mis mee om de kosten te drukken maar doe dat dan niet over de rug van patiënten die zich niet kunnen weren. Ga samen met andere zorgverzekeraars bedrijven opzetten die medicijnen maken voor de Nederlandse markt. Kennelijk zijn we hardleers. Als kosten toenemen dan gaat heel snel de prijs van het product omhoog. Maar dalen de kosten dan zie je de prijs niet omlaag gaan. Het is kennelijk veel belangrijker om je aandeelhouders tevreden te houden dan de zorg voor de patiënten. Soms denk ik dat het ‘oude ziekenfonds’ meer oog had voor de noden van de patiënt.

Frans den Ouden,

Nijverdal



Goedkopere medicijnen

Onlangs werd in de krant veel aandacht besteed aan de frictie tussen de apotheker en zorgverzekeraars, bijvoorbeeld Menzis. Het gaat erom zo goedkoop mogelijke medicijnen te leveren waarbij bekende merken -de zogenaamd duurdere- uit Nederland zouden verdwijnen. Dit wordt aan de kaak gesteld door onder meer apotheker Allard Blom te Vriezenveen.

Gaat om samenstelling

Waar het met name om gaat als patiënt, en waar men aan voorbijgaat, is dat de goedkopere medicijnen dezelfde stoffen zouden moeten bevatten als de duurdere, wat vaak ook zo is. Maar nu komt het: het gaat niet om dezelfde stof, maar om de samenstelling. De samenstelling maakt dat een medicijn anders werkt en niet dezelfde inhoud. Kortom, het geeft dus niet of het een goedkoper merk is, dat is alleen maar gunstig om de kosten te drukken.

Verwarring bij patiënten

Het gaat om de patiënt die een ander medicijn krijgt dat ogenschijnlijk hetzelfde lijkt, maar anders werkt op basis van samenstelling, en ook soms het omhulsel. Telkens wisselen betekent soms ook een ander kleurtje van doos, wat verwarring oplevert bij bijvoorbeeld mensen met autisme.

Ontwikkelingskosten medicijnen

Dat Menzis geen winstoogmerk heeft is mooi op papier, maar op hetzelfde papier zal men als Menzisdirecteur wel degelijk geïnteresseerd zijn in het salaris, en dat zal met goedkopere medicijnen echt niet minder worden. Voor de concurrentie zal het beleid er niet toe leiden dat duurdere merken de prijs aanpassen, vooral niet op medicijnen waar nog licentie op zit, daar de ontwikkelingskosten eruit moeten.

Apotheker kop van Jut

Nee, zij zullen uitwijken naar het buitenland, zodoende worden de leveringen alsmede de kosten bemoeilijkt en hebben zowel de apothekers alsmede de patiënten het nakijken bovenop de verandering in samenstelling en dat doet (onterecht) sommige patiënten agressief worden naar de verkeerde instantie, de apotheker.

De zorgverzekeraars dienen op de tweede rij te komen zitten en niet zoals nu op de eerste, dat geldt ook bij hun ziekenhuisbeleid.

Pieter-Jan Piek,

Enschede

