Geen roltrap, wel een liftboy en bimbobox (aapjeskast): dit zijn jullie herinneringen aan de oude V&D in Enschede

OCON-art­sen in Hengelo ‘op zwart’, in strijd voor betere cao voor personeel

Artsen van orthopedisch ziekenhuis OCON steunen de actie van ziekenhuismedewerkers door deze donderdag ‘op zwart’ te gaan. Vijftien van de 26 dokters lieten zich in een fotostudio in Hengelo fotograferen in doktersjassen die zwart zijn gefotoshopt.