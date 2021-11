Geen straf voor man (18) na seks met meisje van twaalf: ‘Meisje deed alsof ze veel ouder was’

video Fietsendra­ma Stations­plein in Enschede: ‘Te veel fietsen, te weinig plek en dan krijg je dit’

ENSCHEDE - Snel nog even je fiets stallen voordat je de trein pakt? Dat kun je op het Stationsplein in Enschede wel vergeten. Het gevolg: chaos in de stallingen en ver daarbuiten. „Dit is allesbehalve een visitekaartje van de stad.”

18 november