Geen veroordeling voor merkwaardig barbecue-ongeval Enschede waarbij man in brand vloog

Vier jaar na het incident stond de vermeende veroorzaker van het ongeval, de uit het Bulgaarse Burgas afkomstige Slavi P. (32), voor de Almelose rechter. Verdacht van het veroorzaken van de steekvlam. Volgens het slachtoffer en andere aanwezigen spoot de Bulgaar spiritus uit een fles op de barbecue. Omdat die al brandde was de vlam in de fles geslagen en had P. de fles vervolgens op het vuur gegooid met bijna fatale gevolgen. S. verklaarde eerder dat hij niet wist wat er in de fles zat en dat hij de brandende fles van zich afwierp, maar niet op het vuur.

Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld worden op welke wijze de fles die de man gebruikte vlam vatte, of een steekvlam werd veroorzaakt, of er een explosie van de fles is geweest en zo ja, op welke plek en waardoor die explosie is ontstaan. Daardoor ontbreekt cruciale informatie voor de beantwoording van de schuldvraag. Het handelen van P. was zonder meer onvoorzichtig maar of hij strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld is niet vast te stellen.