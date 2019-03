Geertjan Lassche over docu Paul Goes: ‘MH17 is een bulkbegrip geworden’

Noem hem kunstenaar, ambachtsman of ‘gewoon’ documentairemaker: het werk van Geertjan Lassche wordt hoe dan ook geprezen. Eerdere documentaires over FC Twente en plattelandsjongeren in Espelo gooiden hoge ogen en ook de serie Break Free, die in 2016 zijn eerste seizoen had, is een groot succes. „Break Free is geen doorsnee documentaireserie: het gaat over herinneringen, over het lef van mensen om op reis te gaan. Wij gaan niet voor sensatie. Het verhaal is belangrijker dan de hoeveelheid kijkers”, vertelt Lassche.