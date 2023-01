Geheime opvanglocaties tegen zere been CDA en VVD Haaksbergen: ‘Relatie overheid en bevolking staat op het spel’

In twee vertrouwelijke bijeenkomsten is de raad geïnformeerd over de locaties waar volgens het college nog dit jaar vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Bijvoorbeeld in flexwoningen. Domijn wil dertig van dat soort tijdelijke woningen realiseren. Waar die flexwoningen en andere opvanglocaties komen, is nog geheim. Dat wordt pas bekendgemaakt als de raad daar een besluit over heeft genomen. Dat is tegen het zere been van het CDA en de VVD. „Wat in de kern op het spel staat, is de relatie tussen overheid en bevolking.”