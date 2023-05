Gehoopte droomscenario voor Bon Boys blijft uit

Werd 36 miljoen subsidie terecht uitgekeerd? 765 regionale onderne­mers houden zich stil

Meer dan een derde van de 2200 werkgevers in Twente en de Achterhoek, die in de coronatijd loonkostensubsidie ontvingen, hebben over de vijfde en zesde periode nog geen definitieve berekening ingeleverd. Ze hebben daarvoor nog een week de tijd.