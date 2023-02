Geld uit Twente komt meteen goed terecht: elektrische verwarmingstoestellen uitgedeeld in Turkije

Met videoHet geld dat Twentenaren hebben gedoneerd aan de Selimiye Moskee in Enschede voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije komt meteen goed van pas. In het rampgebied zijn elektrische verwarmingsapparaten uitgedeeld die zijn gekocht van donaties uit deze regio.

„Dit is in Kahramanmaraş”, zegt Abdurrahman Bicici, voorzitter van het bestuur van de Selimiye Moskee, bij het tonen van de video (boven) die hij naar de verslaggever stuurt. „Ze zijn afkomstig van een bedrijf in Turkije waar wij een bestelling hebben geplaatst. We betalen ze van het ingezamelde geld uit Enschede en Almelo.”

‘Zeer nodig’

In Kahramanmaraş, waar na 73 uur nog een meisje (5) en haar ouders uit het puin werden gered, is het koud. De temperatuur daalt ’s nachts tot wel vijf graden onder nul. Bicici: „Dit is een spoedgeval. Die verwarming is zeer nodig, vandaar dat wij deze keuze hebben genomen.”

Enkele uren na het verschrikkelijke nieuws van de aardbeving kwam het bestuur van de Enschedese moskee al in actie. De eerste grote vrachtwagen vol hulpgoederen is op moment van schrijven nog onderweg. „Die gaat naar Malatya”, aldus Bicici.

Twee extra vrachtwagens vol hulpgoederen

Ondertussen rijden ook een tweede en derde vrachtwagen vanuit Enschede naar het rampgebied. Bicici: „Waar die naartoe gaan, weet ik niet. Ze zijn aangemeld bij rampenbestrijder AFAD. Die bepaalt vervolgens waar de hulpgoederen het best van pas komen.”

‘Kinderen met koorts’

In de twee vrachtwagens die donderdag vertrokken, zitten onder meer slaapzakken, babyluiers en pijnstillers. „Van onze contactpersoon in Turkije horen we dat er kinderen zijn met koorts. Het is daar soms -4 of -5. Kinderen worden verkouden, maar er zijn dus ook kinderen die koorts hebben”, aldus Bicici.

Ontroerd

De voorzitter heeft namens de moskee ook een persbericht de wereld in gestuurd waarin hij en de overige bestuursleden aangeven ontroerd te zijn door de vele initiatieven die zijn opgezet om de mensen in het rampgebied te helpen: ‘De oproep van de initiatiefnemers vanuit het bestuur van de Selimiye moskee om hulp voor de getroffenen, is door de inwoners van Enschede massaal opgepakt. De moskee in Enschede is overspoeld met hulpgoederen zoals luiers, warme kleding, schoeisel, dekens, medicijnen, enzovoorts. En donaties.’

En verder: ‘Wij waarderen het gebaar, meeleven en de donaties van de Enschedese burgers en het gemeentebestuur van Enschede die 1 euro per inwoner doneren voor de slachtoffers in Turkije en Syrië. Wij danken alle inwoners van de gemeente Enschede en het gemeentebestuur voor de saamhorigheid, betrokkenheid en het medeleven. Het is hartverwarmend!’

Volledig scherm Links: Abdurrahman Bicici van de Selimiye Moskee in Enschede. Rechts: Turken laden de elektrische verwarmingstoestellen uit in Kahramanmaraş. © Emiel Muijderman & WhatsApp