Gemeente Enschede herkent overlast en komt snel met info over ex-gedetineerden die buurt teisteren

Tiramisu is ook bij de meeste Italiaanse restau­rants in Twente een vaste waarde: ‘Tot we met pensioen gaan’

ENSCHEDE - Tiramisu is ook in Twente een vaste waarde op de menukaart van elk Italiaans restaurant. Een klassieker die we te danken hebben aan de ‘vader’ van de tiramisu, Ado Campeol, die recent overleed. Hij bewees de naam van zijn hemelse toetje de laatste eer, tira mi su: trek me omhoog. Campeol werd 92, wat suggereert dat je met tiramisu oud kunt worden.

22 november