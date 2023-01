Gemeente Losser wil inwoners stimuleren minder restafval aan te bieden: ‘omgekeerd inzamelen’ serieuze optie

Op 1 januari 2018 werd diftar ingevoerd in de gemeente. Dit is een systeem voor afvalinzameling waarbij er per huishouden wordt geregistreerd hoeveel en wat voor soort afval er aangeboden wordt. Op deze manier wil de gemeente restafval reduceren en gescheiden afvalinzameling juist stimuleren. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de overstap naar diftar een succes is: sinds de invoering ervan wordt er bijna 40 kilogram restafval per persoon minder opgehaald.

Omgekeerd inzamelen

Het lijkt er echter op dat de doelstelling om in 2030 slechts 50 kilogram restafval per persoon in te zamelen, in plaats van de huidige 85, niet gehaald gaat worden. De gemeente Losser gaat daarom onderzoeken of het mogelijk is om ‘omgekeerd inzamelen’ mogelijk te maken. Dit systeem is in de gemeente Hengelo al ingevoerd en houdt in dat het wegbrengen van restafval naar verzamelcontainers financieel gunstiger is dan het laten ophalen via de minicontainers aan huis. In Hengelo is het een succes: slechts tien procent van de inwoners heeft thuis nog een restafvalcontainer.