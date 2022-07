Gemeenten kwalificeren woningen onterecht als sociale huur: ‘Aanbod kleiner dan gedacht’

Verdachte steekpar­tij Glanerbrug langer in voorarrest, Dennis Schouten biedt excuses aan

GLANERBRUG/ALMELO - De man die verdacht wordt van de aanval met twee keukenmessen in Glanerbrug blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat oordeelde de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo. Slachtoffer Freddy Noordman werd zaterdagavond in zijn slaap aangevallen en liep achttien messteken op.

7 juli