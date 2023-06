Gemist? 20.000 euro boete dreigt om volkstuintje in Enschede & De Grolsch Veste in handen van de UEFA

Bij Eilermark is het plezier terug; club uit Glanerbrug wint eerste wedstrijd in de nacompeti­tie

Het is een bewogen seizoen voor Eilermark, maar de ploeg heeft het plezier in het voetballen teruggevonden. En dat is maar goed ook, want de ploeg moet via de nacompetitie handhaving in de tweede klasse bereiken. Door te winnen van MVV’29 zette Eilermark alvast een stap in de goede richting.