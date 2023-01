Gemist? Aanhoudingen na aanslag met vuurwerkbom in Hengelo & Frans op den Bult heeft nieuwe eigenaren

Stukken van stokoude eik uit Ruurlo verheven tot kunst

BORCULO - De stokoude eik uit ’t Rijkenbarg in Ruurlo is verwerkt tot kunst. De eik was gekapt en door de gemeente beschikbaar gesteld aan beeldende kunstenaars. De stam ging in delen naar het Borculose kunstenaarsechtpaar Dolf en Louise Bierhuizen. Zij en veertien kunstenaars maakten daar wat van en dat is nu te zien op een expositie.

12:08