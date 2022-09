Gemist? Akkoord over opvang 150 asielzoekers in Albergen & FC Twente mist Vlap in topper

Tom (22) is gamer van beroep en héél succesvol: ‘In Montreal gaat het straks om miljoenen’

ENSCHEDE - Het is een nagelbijtend spannende game en het heet Rainbow Six Siege. En Enschedeër Tom Pieksma is daar heel goed in. In Berlijn won hij met zijn kersverse team Rogue van de besten van de wereld en met 200.000 dollar in de tuk komt het elitetoernooi in Montreal heel dichtbij (psst, een prijzenpot van miljoenen…)

28 augustus