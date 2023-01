Gemist? Asbestkanker woekert door in Twente & Buurman asielhotel in Albergen is er ‘helemaal klaar mee’

Heracles krijgt nieuw trainings­com­plex op velden naast het stadion: ‘Erve Asito blijft enige uitvalsba­sis’

ALMELO - Heracles Almelo krijgt een nieuwe trainingsaccommodatie op twee velden van Oranje Nassau (ON) langs de Weezebeek. De profclub, die kunstgras gaat vervangen voor hybride natuurgras, is met gemeente en buurvereniging ON in gesprek over herinrichting van het sportpark Ossenkoppelerhoek.

12:56