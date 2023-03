Gemist? BBB grote winnaar van verkiezingen Overijssel & Twentse ziekenhuizen voeren actie voor betere cao

BBB ook in de stad veruit grootste partij, in Enschede-Oost ten koste van lokale partij

Een op de vijf kiezers in Enschede heeft op BBB gestemd. Met twintig procent van de stemmen is de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas ook in de grootste stad van Overijssel de absolute winnaar. Die winst gaat ten koste van Forum voor Democratie en de VVD.