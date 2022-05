Nadine Marinus begonnen aan twintigste jaar in eerste softbal­team Tex Town Tigers: ‘Ik vind het nog hartstikke leuk’

ENSCHEDE - Nadine Marinus (35) is onlangs aan haar 20ste achtereenvolgende jaar in het eerste softbalteam van Tex Town Tigers begonnen. Ter ere van dit jubileum kreeg ze een mooi eerbetoon. Zowel haar eigen teamgenoten als de spelers van de tegenstanders droegen een shirt met haar rugnummer. „Het was een grote verrassing en een van de bijzonderste momenten van mijn carrière”, aldus Marinus zelf.

4 mei