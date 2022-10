Gemist? Boeren opnieuw in onzekerheid & Twente en Achterhoek moeten zich niet rijk rekenen met prijsplafond

Toon uit Enschede heeft Essent en een beetje zichzelf ‘te pakken’ door voorschot­be­drag van 60 euro

ENSCHEDE - Toon Kolkman haalde de landelijke tv na zijn verhaal in deze krant over de handelwijze van energiereus Essent. Zijn voorschotbedrag zou van 220 euro naar 1509 euro gaan. Nu betaalt hij 60 euro per maand en legt geld opzij voor het moment dat de jaarrekening van Essent weer op de mat valt.

18 oktober