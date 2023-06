Gemist? Brand bij Grieks restaurant in Oldenzaal & proefslapen in nu nog leeg Hengeloos containerdorp

Rechtbank verklaart vier Twentse bedrijven failliet

De rechtbank in Almelo heeft vier bedrijven failliet verklaard. Het gaat onder andere om een koeriersbedrijf uit Holten met 85 medewerkers en een renovatiebedrijf uit Rijssen. Het faillissement van een horecazaak in Hengelo hing al langer in de lucht.