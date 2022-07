Gemist? Dronken Let slaat ramen Wierdense boerderij stuk & Plus in Tubbergen op vingers getikt na coronarel

Personeels­te­kort in Enschede: hoe komt de horeca de zomer door? ‘Dicht wegens vakantie’

ENSCHEDE - Tropische temperaturen en volle terrassen. Een typerend beeld dat ieder jaar rond de zomer weer terug komt. Want wie niet in het vliegtuig stapt, gaat in eigen land op zoek naar het vakantiegevoel. Maar zonder personeel, geen terras op om te zitten. Hoe komt de horeca in Enschede de zomerperiode door met personeelstekort?

23 juli