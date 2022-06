Gemist? Eindelijk maatregelen op N36 en verslagenheid na dodelijk ongeluk in Enschede

Grote zoekactie op Het Rutbeek gestaakt: 'Waarschijn­lijk feestvier­ders die zijn vertrokken zonder hun spullen mee te nemen’

ENSCHEDE - De politie is de zoektocht naar een mogelijke drenkeling in het water van recreatieplas Het Rutbeek donderdag aan het einde van de middag gestaakt. Twee dagen lang is met speurhonden, een drone en duikers gezocht. Zonder resultaat.

23 juni