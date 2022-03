Gemist? Enschedeërs zijn afvaldump beu & Rijssen-Holten wil tweetalige plaatsnaamborden

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van dinsdag 15 maart.

Fors gas besparen met een beetje hulp van de werkgever dankzij Enschedese constructie | Wie een warmtepomp naast zijn cv-ketel heeft staan is spekkoper. Het levert een enorme besparing op op het gasverbruik. Zo’n ‘hulpje van de cv-ketel’ is nu voor minder dan de helft van de prijs aan te schaffen, mits de werkgever daarbij helpt. Het kost de werkgever zelf niets.

Doortje staat op de kieslijst in Oldenzaal én Hengelo, voor twee verschillende partijen | Doortje Gühnen staat in twee verschillende gemeenten op de kieslijst, voor twee verschillende partijen. In haar woonplaats voor Solidair Oldenzaal, in Hengelo voor Forum voor Democratie. „Beide partijen staan voor lokale belangen en daar ben ik ook voor”, zegt Gühnen.

Dauwpop kondigt nieuwe namen aan | Dauwpop heeft nieuwe namen aangekondigd voor de eerste tweedaagse editie. Onder andere De Staat, DI-RECT, Pip Blom en Beachdog komen eind mei naar het festival in Hellendoorn, dat dit jaar traditioneel op Hemelvaartsdag én de dag erna wordt gehouden.

Fijn wonen in Rietmolen, maar: ‘Bouw voor jongeren, anders loopt het hier leeg’ | De school, de leegstaande kerk ernaast en woningbouw. Voor oud én jong. Het zijn de belangrijkste thema’s in het ruim 1000 inwoners tellende Rietmolen. De meeste inwoners zijn er gelukkig, blij met de voorzieningen en het groen in hun dorp. Maar dat moet wel zo blijven. Ze zijn bang dat jongeren wegtrekken, door gebrek aan huizen. Met alle gevolgen van dien.

Enschedeërs zijn afvaldump beu | „Dit is toch schandalig?!”, zegt Kitty Veenstra over de afvalberg die dinsdagmorgen werd aangetroffen bij de container aan de Zunabrink in Enschede-Zuid. Ze noemt het een actie van ‘aso’s’, maar vindt tevens dat de gemeente het afvalbeleid moet aanpassen.

Rijssen-Holten wil tweetalige plaatsnaamborden | Iedereen die de gemeente binnenrijdt moet het kunnen zien. Rijssen-Holten is tweetalig en is daar onmeunig trots op. Daarom moeten er tweetalige plaatsnaamborden komen, aldus een meerderheid van de gemeenteraad. Riessen en Hoolt’n moet erbij op.

Poll Plaatsnaamborden straks ook in het Twents? Absoluut doen, want zo houd je de Twentse taal levend

Wat een onzin! Dat kost alleen maar geld en levert niks op

Ik ben bang dat die borden dan snel in een keet hangen Plaatsnaamborden straks ook in het Twents? Absoluut doen, want zo houd je de Twentse taal levend (42%)

Wat een onzin! Dat kost alleen maar geld en levert niks op (38%)

Ik ben bang dat die borden dan snel in een keet hangen (20%)

Almelose Mashánda (15) is de beste jonge make-up artist van Nederland | Mashánda Jonathans mag zich de allerbeste jonge make-up artist van Nederland noemen. De 15-jarige Almelose won de Make-up Cup, een tv-programma dat wordt gepresenteerd door ’s lands bekendste make-up artist Nikkie de Jager.

Eurobahn slaagt er maar niet in de problemen op lijn Hengelo-Bad Bentheim op te lossen | Eurobahn slaagt er maar niet in de problemen met treinen op het baanvak Hengelo-Bad Bentheim op te lossen. Vorig jaar is 20 procent van de treinen uitgevallen. Reizigersorganisatie Rover wil dat er nu eindelijk een structurele oplossing komt voor de voortdurende treinuitval.

FC Twente en Ramiz Zerrouki akkoord over nieuw contract | FC Twente en Ramiz Zerrouki hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract. De 23-jarige middenvelder zet binnenkort zijn handtekening onder een verbintenis tot en met 2025. Het oude contract - met daarin een optie voor een jaar - liep in 2023 af.

Sanet (52) was er op slag verliefd op en kocht Sprakel in ’t Bos | Sprakel in ’t Bos blijft precies zoals het was. De nieuwe eigenaars Sanet en Ariën Lesscher zijn dol op het charmante theehuis en alles blijft bij het oude, belooft Sanet. „Alleen hebben we naast de high tea nu ook een high wine op het menu.”

