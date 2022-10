Gemist? Gegijzeld ouder echtpaar jaren door Twente gesleept en Enschedese Maartje doorbreekt taboe op dwangstoornis

Onderzoek naar belang van taal in de ouderen­zorg: ‘Eén woord Twents maakt al het verschil’

ENSCHEDE - Documentairemaker Lubert Priens onderzoekt in samenwerking met wetenschappers van stichting Laudio de betekenis van taal in de ouderenzorg. Een speciaal ingerichte klankkamer genaamd Marie kan daarbij helpen. „Thuistaal is voor ouderen een houvast en een anker.”

13 oktober