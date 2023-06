Gemist? Jeugdzorg in Twente kan voorlopig door & verdachten enorme tentamenfraude Saxion voor de rechter

Nergens in Enschedees ziekenhuis zo schoon als hier

Ken je dat gevoel van voldoening als de keuken weer schoon is? Nou, vergeet het maar. Je ziet het niet, maar zelfs na intensief poetswerk is een rein aanrecht nog altijd vies. Tenminste, als je het vergelijkt met de cleanrooms in de nieuwe ziekenhuisapotheek van MST.