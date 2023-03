Gemist? Mevy wint de Miss Teen of Overijssel-verkiezing & politie waarschuwt voor ijzerslijpers in Twente

Oud-wethouder Bas van Wakeren terug in Hengelose politiek

Van Wakeren stopte vorig jaar als wethouder toen bleek dat zijn partij Pro Hengelo niet in het college van B&W zou komen. Maar Van Wakeren keert terug in de politiek, zo maakt fractievoorzitter Frank Peters van Pro Hengelo bekend. Hij is de tijdelijke vervangen van raadslid Edith van der Brugh.