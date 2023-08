Gemist? Niet op klompen of slippers naar Basic-Fit in Enschede & auto rijdt sloot in met kinderen nog op achterbank

Wie slaapt ruikt de rook niet: brand Haaksber­gen laat zien waarom (werkende) rookmel­ders van levensbe­lang zijn

De redding van Jouke Pater (91), het bijna-slachtoffer van een brand in een chalet dinsdagmorgen op vakantiepark Bergsehaak in Haaksbergen, illustreert eens te meer dat rookmelders ook in recreatiewoningen van levensbelang kunnen zijn. Zeker als mensen in diepe slaap verkeren en brand niet ruiken.