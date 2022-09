Gemist? Overijsselse boeren melden zich voor opkoopregeling en Zerrouki baalt van mislopen transfer

Fiona ziet op tv vuurwerk­bom belanden bij haar dochter (12) tijdens wedstrijd FC Twente: ‘Ze zag een vrouw met bloed op haar buik’

Halverwege de eerste helft van de wedstrijd FC Twente tegen Fiorentina ontplofte een vuurwerkbom in een vak met Twentefans. Fiona Maas uit Hengelo zag het op tv gebeuren en wist, daar zit mijn 12-jarige dochter met mijn ex-man. „Ik had het hart in mijn keel. Zijn ze wel OK?”

26 augustus