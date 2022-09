Gemist? Politie Twente waarschuwt voor gevaarlijke ‘TikTok-kloon’ en hoofdsponsor FC Twente stopt

Met video Studeren in de bios: Geen popcorn, wel comforta­bel

ENSCHEDE - Geen Elvis, Avatar of Ticket to Paradise. Ook geen popcorn. Het licht in de grote zaal van Kinepolis in Enschede bleef gewoon aan. Een paar honderd studenten volgden daar namelijk woensdag een hoorcollege voor hun studie Technical Computer Science.

28 september