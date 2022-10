Deze Twentse makelaar vertelt precies wat er aan je huis mankeert (en daardoor verkoopt het beter)

ENSCHEDE - Mensen die bellen om te vragen hoe hoog de energienota is of hun zoekfilter op Funda zo instellen dat alles slechter dan energielabel D buiten de boot valt. Welkom op de woningmarkt in 2022, waar een niet geïsoleerd huis een regelrechte afknapper is. De Twentse makelaar Albert Post heeft daar wat op gevonden.

20:02