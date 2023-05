Gemist? Twente Airport haalt tweede elektrische vliegmaatschappij binnen & dit kun je verwachten van Freshtival

Zingende huisarts Rick Schenau uit Boekelo komt met verrassend album: ‘Ik wil het zo. Ik doe het zo’

In dit streamingtijdperk een gloednieuwe vinylplaat uitbrengen. Huisarts en muzikant Rick Schenau uit Boekelo doet het gewoon. „Dat is niet echt in de mode, hè? Kan mij het schelen.”