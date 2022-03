Gemist? Twentse vrouwen met haarziekte snappen Will Smith & is het de moeite waard om in Duitsland te tanken?

Dakloze Herman ontploft tijdens jaarwisseling tegen agenten in Almelo | Geen werk, geen woning en rondkomen van een minimaal bedrag in de week. De dakloze Herman H. (41) mag eigenlijk al van geluk spreken dat hij afgelopen jaarwisseling mag logeren bij een maat in Almelo. Het nieuwe jaar droog en warm inluiden is toch echt beter dan vanaf een koude stoep of een bed in de nachtopvang. Toch begint 2022 voor H. in een politiecel.