Gemist? Vragen over de rol van landelijke politici bij lokale verkiezingen & ophef over afvalcontainers in Dinkelland

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van maandag 14 maart.

De tragiek van campagnevideo’s uit de Twentse lokale politiek: een overzicht | Bombastische muziek, mooie dronebeelden van woonwijken in aanbouw en een lijststrekker die je direct aanspreekt. Tijdens de landelijke verkiezingen vliegen de beloftes van politici je om de oren. Op tv, maar ook via social media. Maar hoe zit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen? We zetten de opmerkelijkste video's op een rij.

Minister wil met eigen ogen zien hoe het Milana uit Oekraïne op haar eerste schooldag in Hengelo vergaat | De kleine Milana ontvluchtte vorige week met haar ouders de oorlog in Oekraïne. Maandagmorgen begon ze al op basisschool De Horizon in Hengelo, een school die gericht is op nieuwkomersonderwijs. Dennis Wiersma, minister voor primair en voortgezet onderwijs, zag met eigen ogen hoe de school in Hengelo een veilige plek is voor, in veel gevallen, oorlogskinderen.

Nijverdals theater moet reclameborden verwijderen, terwijl politieke borden wel mogen: ‘Is dit meten met twee maten?’| Langs de wegen in de gemeente Hellendoorn staan tientallen reclameborden met posters van lijsttrekkers van politieke partijen. Maar waarom is dat wel toegestaan, terwijl Zinin aankondigingsborden voor de voorstelling van Rumag moet verwijderen? Dat vraagt het theater zich af.

Wat doen landelijke politici bij de gemeenteraadsverkiezingen? ‘Het is goed dat we hier van Thierry Baudet het bredere verhaal horen’ | Ze kijken je al wekenlang aan. Onderweg naar werk, school of voetbalveld. Het zijn de vertrouwde lokale lijsttrekkers die roepen om de stem van de kiezer. Een enkele keer zie je een bekende politicus uit Den Haag. Wat is hun rol bij de gemeenteraadsverkiezingen? Een lust of een last?

Poll Landelijke politici als kartrekker bij gemeenteraadsverkiezingen Als het de partijen helpt stemmen te winnen: logisch toch?

Dat slaat nergens op en het zet lokale partijen op achterstand

Ook Menzis neemt afscheid van Centric, om ‘puur inhoudelijke redenen’ | Zorgverzekeraar Menzis heeft afscheid genomen van ict-dienstverlener Centric. Menzis heeft een nieuw contract afgesloten bij KPN. Volgens Menzis is dat gedaan om ‘puur inhoudelijke redenen’. Menzis, de grootste zorgverzekeraar in Twente, had de afgelopen vijf jaar een contract voor ict-dienstverlening met Centric, van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink.

Ikwilvanmijnautoaf.nl in Enschede heeft zusje voor verkoop van fietsen | Het bekende Enschedese internetplatform waarop particulieren hun auto te koop kunnen aanbieden - Ikwilvanmijnautoaf.nl - heeft er een zusje voor gebruikte fietsen bij gekregen. Ikwilvanmijnfietsaf.nl is sinds een week online.

Inwoners van Dinkelland zetten afgekeurde container tóch weer aan straat: ‘Dit kan niet!’ | Inwoners van Dinkelland ‘saboteren willens en wetens’ de inzameling van het pmd-afval. Dat doen ze door hun wegens verkeerd afval afgekeurde container toch weer aan straat te zetten, ‘soms tot drie keer toe’. De notoire aanbieders van vervuild afval krijgen een label aan hun container, die vervolgens niet wordt geleegd. Dat helpt nauwelijks, want de volgende keer staat de container opnieuw aan de weg.

‘Gek he Kenneth…dat de supporters van FC Twente blij zijn met een zege bij AZ’ | FC Twente blijft maar verrassen dit seizoen. Door de puike zege bij AZ achterhaalde ploeg van trainer Ron Jans de Alkmaarders op de ranglijst en is de achterstand op nummer drie Feyenoord nog maar vier punten. In De Podcast De Ballen Verstand volop aandacht voor het succes van de Enschedeërs, maar ook veel aandacht voor Heracles, dat verzuimde om een veredelde B-ploeg van Vitesse pijn te doen.

Jeugdzorg staat het water aan de lippen: Twente en Achterhoek doen mee aan 24 uursstaking | Honderden jeugdzorgmedewerkers uit Twente en de Achterhoek sluiten zich dinsdag aan bij een landelijke protestactie. De 24 uursstaking van de vakbond FNV moet het kabinet ervan doordringen dat jeugdzorg het water aan de lippen staat. De staking is een protest tegen de hoge werkdruk, lange wachtlijsten, administratieve taken en het uitblijven van een cao.

#HéScheids: prachtige replica van vrije trap bij Quick’20 & sportpark SVVN kleurt groen voor derby | Het regionale amateurvoetbal van afgelopen week zat weer vol met opvallende gebeurtenissen, waaronder Peter Ilia die een kunstje van een prachtige vrije trap bij de Onder-23 herhaalde bij de hoofdmacht van Quick’20, een groene wolk die minuten lang bleef hangen boven de derby RKZVC - Longa’30 en een mooie sfeeractie bij de derby SVVN - DES.