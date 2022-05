Gemist? Zeer grote brand in Vroomshoop & shotjescafé Shooters in Enschede wordt omgebouwd tot hostel

Beroemd shotjescafé Shooters in Enschede wordt omgebouwd tot eerste hostel in Twente en ver daarbuiten | Op de gevel zijn nog vaag de letters te lezen van het bekende shotjescafé dat hier vele jaren zat, Shooters. In hetzelfde pand had je de N8Kelder, met een eigen ingang en al even beroemd. Het gebouw aan de Stadsgravenstraat stond lang leeg, werd ruim een jaar geleden verkocht en herken je straks niet meer terug.