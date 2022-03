Gemist? Zorgminister Kuipers op bezoek in Hengelo en Almelose school verkort lessen tot 40 minuten

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van donderdag 10 maart.

Kan Twente wel van het gas af? - Ineens willen alle Twentse gemeenten van het aardgas af. Dat was al zo, maar nu meteen en direct, als het even kan. Want het is Russisch gas. Maar dat is nog best ingewikkeld. En als het al lukt, dan heeft dat waarschijnlijk alleen maar een financieel lucratief effect voor de Russen.

Weinig leerlingen: Almelose school verkort lessen - Het Canisius? Dat is toch die degelijke school in de Schelfhorst die zelden uit de band springt? Exact. Precies die school wil af van dat grijze muis-imago. Want er gebeurt van alles achter de muren aan het Slot. Komend schooljaar gaat Canisius zelfs compleet op de kop. Geen lessen van 50 minuten meer, maar 40. „Een idee van onze leerlingen.”

Zorgminister Kuipers op bezoek in Hengelo - Het wordt ‘een verborgen epidemie’ genoemd, long covid. Tot op heden hebben zich 10.000 mensen met langdurige covidklachten gemeld. Minister Ernst Kuipers sprak woensdagmiddag in Hengelo met enkele van hen. En hij bracht geen goed nieuws mee.

Topjaar voor VolkerWessels - VolkerWessels boekte vorig jaar het beste resultaat sinds 2015. De nettowinst over 2021 steeg 42 procent tot 165 miljoen euro. Het bouwconcern moet zes jaar terug voor een nog hogere winst. Het resultaat kwam in 2015 uit op 235 miljoen.

Provincie pakt biomassacentrales aan - De provincie pakt alsnog biomassacentrales aan, zoals die van Klein Kromhof in Daarlerveen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechtbank in januari. De provincie Overijssel zet deze stap ‘met bezwaard gemoed en uitgesproken tegenzin’. Er is een brandbrief naar de minister gestuurd.

Volt Enschede reageert op landelijke rel - Aan de top van de partij is het onrustig, maar Volt in Enschede probeert zich er niets van aan te trekken. De affaire rond prominent Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan kon niet op een ongelukkiger moment komen, in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Volt-lijsttrekker in Enschede, Erik Kemp, is realistisch: „Het heeft altijd effect.” Hij hoopt dat een goed lokaal verhaal de schade beperkt.

Het bijzondere Oldenzaalse bedrijf van Jakob - Duizenden hesjes voor de UEFA, spandoeken voor Feyenoordsupporters en sjaaltjes voor Nick en Simon. Niemand die het weet, maar het wordt allemaal gemaakt vanuit een klein bedrijfshalletje in Oldenzaal. De eigenaar over zakendoen met Heineken en geld verdienen aan mondkapjes. „Ik heb ze gemaakt en eraan verdiend, maar ben geen Sywert van Lienden.”

Vonnis stond al klaar: Twentse stichting verbijsterd - De rechtbank in Rotterdam heeft in een strafzaak tegen de pedo-activist Nelson M. al een vonnis klaar, terwijl de zaak nog loopt. Het vonnis - vrijspraak - is per ongeluk dinsdag kort online gepubliceerd op rechtspraak.nl. Marcel Jeninga van de Twentse stichting Strijd tegen Misbruik wil dat de rechters worden gewraakt.

Cel dreigt voor lekkende Twentse agent - Geheime politie informatie is in de onderwereld veel geld waard. Dat ondervond de Hengelose agent Jeroen A. (39) ook, toen hij in opdracht van Twentse criminelen de systemen van zijn werkgever doorzocht naar namen, adressen, kentekens en rechercheonderzoeken. Donderdag hoorde hij drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen voor de Almelose rechtbank.

Weduwe Jacqueline van agent Jan Wind overleden - In haar woonplaats Enschede is zondag ‘politieweduwe’ Jacqueline Wind op 60-jarige leeftijd overleden. De Enschedese was de echtgenoot van politieman Jan Wind, die op 30 september 2004 tijdens zijn dienst in de binnenstad werd neergeschoten door crimineel Rudi B.

De Stembus in Losser - Chillplekken voor de jeugd. Een oplossing voor rondslingerend zwerfafval. Minder hondenpoep op straat. En meer betaalbare woningen. Dit vindt Losser belangrijk in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.