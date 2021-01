Georganiseerde criminaliteit infiltreert in Twentse zorg: ‘Cliënten zelfs ingezet om henneptoppen te knippen’

Simon Anter, ventje van Velve, is nu een man van 100 miljoen: ‘Het was niet zo slecht op Velve’

15 januari ENSCHEDE - Altijd als hij naar Enschede komt, rijdt hij eerst naar het graf van zijn moeder bij het Syrisch-orthodoxe klooster in Glane. Het geeft hem rust. In het drukke internationale zakenleven blijft Enschede voor Simon Anter zijn ‘thuis’, ook al woont hij nu in Düsseldorf.