Georganiseerde roof van Joodse huizen in Twente laat diepe sporen na: ‘Dit doet nog altijd pijn’

Steeds meer Twentena­ren slachtof­fer cybercrimi­na­li­teit: aantal meldingen stijgt flink

19 juni ENSCHEDE - Steeds meer mensen in Twente krijgen te maken met een vorm van cybercriminaliteit. In heel Overijssel werden sinds januari per 10.000 inwoners 2,3 cybermisdrijven geregistreerd bij de politie. Vooral in de Twentse gemeenten Hof van Twente (4 meldingen per 10.000 inwoners) en Hengelo (3,1 meldingen per 10.000 inwoners) ligt het aantal meldingen hoog.