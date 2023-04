Geparkeerde auto in Enschede gaat in vlammen op

Zware wapens in Hengelose garagebox voor lieden uit de onderwe­reld

Cemil O. uit Hengelo heeft in juni veel uit te leggen aan de rechtbank. Want wat deden twee kalasjnikovs met 150 stuks munitie in een garagebox in Hengelo, een box waar hij meerdere keren is gezien? Justitie denkt dat hij deel uitmaakt van een crimineel netwerk.