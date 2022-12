Gerard en Frank zien hun ontwerp voor de polder opeens terug in de gordijnen van Paleis Huis ten Bosch: ‘Toch mooi dat we daar straks hangen’

De schaats­baan op de Oude Markt in Enschede is terug: ‘Schaatsen in de binnenstad heeft iets magisch’

ENSCHEDE - De ijsbaan op de Oude Markt is terug. Tot en met 8 januari kunnen beginnende en gevorderde schaatsliefhebbers al glijdend hun harten ophalen. Uitbater Tim Lammers is blij dat het voor het eerst in jaren weer kan: „Schaatsen in de binnenstad heeft iets magisch.”

10 december