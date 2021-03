Gerard Sanderink rectificeert beschuldigingen aan ex: ‘Er is geen bewijs’

Video Politie doet inval in Enschedees bedrijfs­pand en vindt hennepkwe­ke­rij die zich uitstrekt over meerdere verdiepin­gen

10 maart ENSCHEDE - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een hennepkwekerij opgerold in Enschede. De professioneel ingerichte kwekerij werd gevonden in een bedrijfspand aan het Roombekerveld.